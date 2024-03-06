Медик из Сергиева Посада купил жилье благодаря программе «Социальная ипотека»

Фельдшер неотложной медицинской помощи Анатолий Пугин из Сергиево-Посадского городского округа принял участие в программе «Социальная ипотека», благодаря которой он смог приобрести личное жилье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Анатолий работает ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница», а его рабочий стаж составляет порядка двадцати лет. Он признался, что медицина всегда его привлекала, поэтому и пошел учиться. А в работе больше всего ему нравится помогать людям.

О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Анатолий узнал от коллег. Он не скрывает, что без «Социальной ипотеки» не смог бы купить себе квартиру.

«Взял „однушку“ на вторичном рынке. По второму неоконченному высшему образованию я инженер строитель. Так что ремонт полностью делаю сам. Очень доволен местом — дом на окраине города. Лес, тишина, птицы поют», — рассказывает Анатолий.

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