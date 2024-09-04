В Полтаве многие украинские военные скончались из-за некачественной помощи, которую им оказывал медицинский персонал. Об этом в одной из своих соцсетей заявил медик добровольческого батальона «Госпитальеры» Игорь Ткачев.

Во время атаки всего погибли 53 украинских военных. Ответственность за основную часть потерь Ткачев возложил на добровольцев и руководителей медиков.

«К сожалению, волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты были повсюду, и, кажется, оригинальные сертифицированы были только у нас», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что вооруженные силы Украины с помощью управляемых авиационных бомб атаковали Курскую область. Цель противнику не удалось поразить благодаря результативным действиям наших систем ПВО.