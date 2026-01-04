Медики бьют тревогу о тихой пандемии, убивающей незаметно

Медицинские эксперты высказали оценки относительно рисков возникновения новых крупных пандемий. По мнению врачей, основывающемуся на исторических данных, пандемии масштаба COVID-19 происходят в среднем раз в 25–50 лет. Наиболее вероятными источниками угроз в ближайшие годы эксперты считают вирусы гриппа, в частности птичьего, и патогены, способные преодолеть межвидовой барьер, сообщает MSK1 .

В качестве текущих рисков отмечается циркуляция птичьего гриппа (H5N1, H7N9) среди животных, что при определенных условиях может привести к локальным вспышкам среди людей, особенно среди работников сельского хозяйства. Однако, по данным Роспотребнадзора и ВОЗ, на 2024–2025 годы в России не было зафиксировано случаев заражения человека, а сам вирус не приобрел способности к устойчивой передаче от человека к человеку.

Врачи подчеркивают, что помимо вирусных угроз серьезной долгосрочной проблемой является устойчивость бактерий к антибиотикам, которую также характеризуют как «медленную пандемию». Эксперты сходятся во мнении, что ключевым фактором в борьбе с любыми будущими эпидемическими угрозами является как развитие системы мониторинга и реагирования, так и общее состояние здоровья населения.

Ранее стало известно, чего ждут россияне от 2026 года.