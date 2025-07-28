Медики из Москвы помогут родственникам жертв крушения АН-24 в Тынде

Власти Амурской области сообщили, что для поддержки семей, потерявших близких в авиакатастрофе Ан-24, в Тынду прибыли специалисты из московского института имени Сербского.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, как передает пресс-служба правительства Приамурья, «специалисты института имени Сербского прибыли в Тынду сегодня для оказания необходимой помощи родственникам погибших».

Согласно информации на вечер 27 июля, в Тынде находились родственники 33 пассажиров, большинство из которых проживают в городе. Прибывшие из других регионов были размещены в гостиницах. С семьями работают психологи и кураторы, оказывающие содействие в решении возникающих вопросов.

Отмечается снижение числа обращений на горячую линию МЧС. Кроме того, была организована встреча с семьями, где специалисты ответили на вопросы и предоставили всю необходимую информацию.

В правительстве добавили, что «часть родственников уже покинула город наземным транспортом вечером 27 июля, а для тех, кто планирует вылет самолетом, будет организован отдельный рейс».

Напомним, что 24 июля вблизи аэропорта Тынды потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара». На борту находились 48 человек, включая членов экипажа, и все они погибли. Обломки самолета были обнаружены на склоне горы в 16 километрах от города.

По данным оперативных служб, место крушения охватывает площадь в один гектар. Найденные бортовые самописцы, по предварительной оценке, подлежат расшифровке.

В Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации и трехдневный траур в связи с трагедией. Возбуждено уголовное дело, и рассматриваются две основные версии произошедшего: техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Ранее сообщалось, что следователи направили двигатели разбившегося в Приамурье Ан-24 на экспертизу.