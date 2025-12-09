Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил об увеличении числа пострадавших после атаки БПЛА на Чебоксары. По уточненной информации, ранены 9 человек, среди них 1 ребенок. Все пострадавшие находятся под контролем медиков и получают необходимую помощь, сообщает ТАСС.