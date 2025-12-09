Медики на пределе — число раненых после атаки БПЛА в Чувашии продолжает увеличиваться
В Чебоксарах число раненых после атаки дрона увеличилось до девяти
Фото: [Врач скорой помощи в Дубне/Медиасток.рф]
Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил об увеличении числа пострадавших после атаки БПЛА на Чебоксары. По уточненной информации, ранены 9 человек, среди них 1 ребенок. Все пострадавшие находятся под контролем медиков и получают необходимую помощь, сообщает ТАСС.
Данные о пострадавших продолжают обновляться по мере поступления информации. Региональные власти контролируют ситуацию и взаимодействуют со службами, задействованными в ликвидации последствий происшествия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «ударов возмездия» после атаки ВСУ на «Грозный Сити».