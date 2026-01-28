Медики раскритиковали народный метод: уголь бессилен против похмелья

Популярный в России метод «лечения» похмелья с помощью активированного угля и других сорбентов оказался не более чем мифом. Об этом заявил известный врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус, объяснив, почему эти препараты бесполезны против последствий употребления алкоголя. Об этом пишет RTVI.

Как пояснил специалист, этанол всасывается в кровь очень быстро и полностью, поэтому принятые после застолья сорбенты уже не могут связать и вывести токсины. Их механизм действия рассчитан на предотвращение всасывания ядов при токсикоинфекциях, но не работает с быстро усваивающимся алкоголем. Наркологи также предупреждали, что попытка «опохмелиться» утром является самым опасным способом снять симптомы, наносящим удар по сердцу, печени и мозгу.

Медики дают другие рекомендации. Чтобы снизить вред, за пару часов до употребления алкоголя стоит плотно поесть, отдавая предпочтение углеводам и жирам. Во время застолья важно не смешивать напитки и запивать каждый бокал стаканом простой воды. Утром же лучше помочь организму восстановить водно-солевой баланс с помощью минералки без газа, регидрона, легкого бульона, бананов или рассола. Данные методы, в отличие от приема сорбентов, имеют физиологическое обоснование и действительно облегчают состояние.

