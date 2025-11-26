Медики сообщают о росте случаев заражения грибковой инфекцией Trichophyton indotineae

В европейских странах зарегистрировано распространение грибковой инфекции Trichophyton indotineae, демонстрирующей устойчивость к стандартным методам терапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

По данным специалистов, инфекция проявляется в форме кожных высыпаний, сопровождающихся зудом. Основными зонами поражения являются паховая область, бедра и ягодицы.

Заболевание не представляет непосредственной угрозы для жизни, однако требует продолжительного лечения. Терапевтические курсы могут занимать от нескольких недель до нескольких месяцев.

Пути передачи инфекции включают непосредственный физический контакт, использование общих предметов быта и половые контакты.

Статистические данные из Великобритании указывают на увеличение числа диагностированных случаев на 500% за трехлетний период. Инфекция была выявлена более чем В 20 государствах, включая Германию и Соединенные Штаты Америки.

Специалисты прогнозируют дальнейшее распространение патогена в глобальных масштабах.

