Медики в Находке спасли мужчину с пережатым метром кишечника

Медики в Находке провели экстренную операцию 48-летнему местному жителю, который на протяжении двух десятилетий игнорировал прогрессирующее заболевание. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, у мужчины была диагностирована огромная паховая грыжа, создавшая реальную угрозу для жизни.

По информации издания, россиянин все эти годы терпел боль в паху и пытался самостоятельно вправлять увеличивающуюся шишку. За медицинской помощью он обратился только тогда, когда очередная попытка самолечения не увенчалась успехом.

При обследовании врачи обнаружили у пациента гигантскую припухлость диаметром около 10 сантиметров. Выяснилось, что около метра кишечника оказалось пережатым, и, если бы мужчина немного замедлил с обращением в клинику, у него могла начаться гангрена с последующей потерей органа.

Специалисты выполнили экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого вернули смещенные органы в правильное положение. В настоящее время жизни пациента уже ничего не угрожает, он проходит восстановление после операции.

