Медики выписали из больницы известного актера Бориса Щербакова

Медицинские работники сочли состояние Бориса Щербакова удовлетворительным, после чего выписали его из больницы, где он проходил лечение. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на информацию, полученную от сына киноактера.

«Выписали, уже дома отмечаем выписку и прошедший день рождения в семейном кругу», — заявил им родственник артиста.

Ранее сообщалось, что в больнице Щербакову пришлось перенести операцию по восстановлению скулы, которую он повредил в результате неудачного падения. По итогам госпитализации у него выявили еще одну проблему. У актера обнаружили пневматоз, довольно редкое заболевание кишечника. Ситуация с его здоровьем требовала постоянного контроля со стороны медиков, поэтому за Борисом Щербаковым некоторое время наблюдали медработники в условиях стационара.