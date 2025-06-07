Украинская сторона должна была бы забрать тела своих военных в Троицкую родительскую субботу, чтобы предать их земле по-христиански, как полагается, считает Владимир Мединский, помощник президента России. Об этом политик написал в своем аккаунте в соцсетях.

Он упомянул, что в поминальный день, который предшествует Троице, христиане молятся за всех оставивших этот мир, не разделяя их на своих и чужих.

«Думается, именно сегодня Украине было бы правильно принять своих павших, чтобы похоронить их по-человечески, по-христиански», — отметил Мединский.

Напомним, сегодня стало известно, что Украина отложила на неопределённый период передачу останков погибших военнослужащих и обмен пленными, о чём сообщил Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, в своих социальных сетях.

Ранее в Сеть выложили видео сотен замороженных трупов солдат ВСУ в рефрижераторах под Брянском.