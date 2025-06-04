Мединский назвал даты, когда РФ готова провести обмен пленными с Украиной

Тот обмен пленными, о котором договорились Украина и Россия на переговорах в Стамбуле, может состояться с 7 по 9 июня. Об этом сообщил Владимир Мединский, помощник президента РФ, его слова привело РИА Новости.

Во время общения в Турции российская и украинская делегации договорились об обмене военнопленными. Каждая сторона должна предоставить для обмена не менее чем по тысяче человек. По утверждению Мединского, Россия уже может говорить о своей готовности к определенным датам.

«Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы», — указал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский счел неперспективными дальнейшие переговоры России и Украины в Стамбуле. По его мнению, в различных обменах в первую очередь заинтересована Россия. В то же время на текущем уровне общения дипломатов дальнейшие переговоры лишены смысла и перспектив для Киева.