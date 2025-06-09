Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский откровенно высказался о переговорах с Украиной в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

По словам Мединского, мирный договор между Россией и Украиной мог быть подписан уже 28 февраля 2022 года — на четвертый день специальной военной операции.

«Я вам скажу одну вещь, Рик, которую, наверное, еще ни разу не произносил публично. Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года», — сказал Мединский.

Предлагаемые условия включали нейтральный статус Украины без вступления в НАТО и признание крымского референдума. Политик подчеркнул, что с каждым месяцем конфликта переговорные позиции Киева становятся слабее, а требования Москвы — жестче.

Ранее сообщалось, что Украина так и не объяснила, почему отказалась забирать тела павших военных.