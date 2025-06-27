При необходимости помощник президента РФ Владимир Мединский может пообщаться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и объяснить ему некоторые исторические темы. Об этом сообщил сам помощник Путина, его слова привел ТАСС.

Мединский утверждает, что способен рассказать Рютте очень много нового для него.

«Мы поговорим, если возникнет необходимость, на тему истории Малороссии и Войска Запорожского», — указал он.

Мединский также допустил, что генсек Североатлантического альянса способен сам рассказать что-то новое, например, о торговле Голландии и Индонезии. Он сообщил, что может отправить Рютте для ознакомления российский учебник истории для учащихся шестого класса. Мединский добавил, что ему будет жалко эту книгу, поскольку руководитель военного блока все равно не станет ее читать.

Ранее сообщалось, что Владимир Мединский, который выступает руководителем российской делегации на переговорах с Украиной, до сих пор находится в розыске по инициативе Службы безопасности Украины. Его оставили в розыскной базе несмотря на то, что уже дважды проводил встречи в Стамбуле с делегацией Украины как переговорщик.