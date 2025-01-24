Помощник Путина похвалил Трампа за слова о роли СССР в борьбе с фашизмом

Председатель военно-исторического общества РФ и помощник российского президента Владимир Мединский положительно высказался о заявлении нового главы США Дональда Трампа, который подчеркнул роль СССР во Второй мировой войне.

Мединский выступил на форуме «Знание. Государство» в Москве, сообщает РИА Новости. Там он обратил внимание на недавние слова Трампа о роли СССР в борьбе с гитлеровским режимом. По мнению помощника президента, такие слова звучат лучше, чем старая и неправдоподобная позиция штатов. Некоторые из эшелонов американской власти настаивали, что Советский Союз только якобы мешал установить мир.

«То, что Россия помогла Америке, — хорошо, что Трамп так сказал. <…> Здесь он занимает здравую позицию», — считает Мединский.

Также Мединский обратился к критикам заявления Трампа и попросил не придираться к республиканцу из-за слов о 60 миллионах погибших военных и мирных жителей Союза. Как подчеркнул историк, точных цифр черных страниц истории никто уже не скажет.

Напомним, Трамп поблагодарил Россию за «помощь» США в победе во Второй мировой. Его выступление подвергли критике в Кремле. Аналогично высказались и в Госдуме.