«Медитация и обряды»: выяснилось, как не потерять удачу, выкидывая одежду

Эксперты в области правильной организации жизненного пространства советуют несколько раз в год устраивать «расхламление» — выбрасывать одежду и обувь, которые годами пылятся в шкафу. Казалось бы, что может быть проще — отнес на помойку и забыл. Но не тут-то было.

Эзотерики уверены, что выбрасывать старые вещи нужно правильно, если, конечно, не хотите выбросить заодно и свою удачу. Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно избавляться от старых вещей.

«Прежде, чем избавиться от одежды и обуви, убедитесь, что они не несут негативной энергии. Это может быть особенно важно, если вы пережили трудные события, связанные с этой одеждой. Прежде, чем отдать вещи, почистите их от негативных эмоций и энергии. Медитация и обряды очищения могут помочь», — посоветовала Мишина.

Вещи в хорошем состоянии, которые по каким-то причинам перестали вас радовать, стоит отдать нуждающимся, продолжила экстрасенс.

«Если у вас есть качественная и неношеная одежда, вы можете попробовать продать ее или обменять на то, что вам действительно нужно. Это позволит вам получить что-то взамен и сохранить равновесие», — добавила ясновидящая.

Делиться своей одеждой с друзьями и семьей — это не только знак заботы, но и способ передать позитивную энергию близким людям, посоветовала эксперт.

А копить одежду на «потом» не стоит. То самое «потом» может никогда не наступить: не представится случая надеть платье, которое 20 лет назад было куплено под влиянием эмоций.

«Постоянное накопление одежды может привести к беспорядку и энергетическому неравновесию. Попробуйте подходить к выбору одежды более осознанно. Покупайте только то, что вам действительно нужно, и избавляйтесь от того, что вы больше не используете», — заключила собеседница издания.

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