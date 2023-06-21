Медицинские колледжи Подмосковья запустили приемную кампанию

До середины августа выпускники могут подать заявление на прием в медицинские колледжи региона, об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что в прошлом году в медколледжи поступили почти три тысячи студентов, а наиболее востребованными специальностями были сестринское и лечебное дело. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова выразила надежду, что после завершения обучения ребята придут работать в больницы и поликлиники региона.

Напоминаем, что подать заявку на поступление можно онлайн на региональном портале госуслуг. При этом окончательные списки поступивших будут известны только в конце августа.

Ранее губернатор Воробьев рассказал, что в регионе продолжают модернизировать стационарное и поликлиническое звенья системы здравоохранения.