Медицинские сестры из Химок получили сертификаты по программе «Социальная ипотека»

Медсестры Химкинской больницы — Дилноза Саторова и Елена Медведева получили сертификаты на покупку жилья по программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что их общий стаж работы в сфере здравоохранения составляет более 10 лет. Елена Медведева подчеркнула, что рада, что в Подмосковье есть такие программы, которые призваны помочь в решении жилищного вопроса.

Напоминаем, что программа «Социальная ипотека» запущена по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Правительство региона оплачивает 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а затем в течение 10 лет ежемесячно гасит остаток основного долга. А сами медики оплачивают только проценты по кредиту.

«В нашем округе особое внимание уделяют поддержке специалистов сферы здравоохранения. Реализуются различные меры социальной поддержки для медиков, в числе которых — компенсация за аренду жилья, социальная ипотека, федеральная программа „Земский доктор“, а также пособие молодым специалистам», — сказала депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил врачам ГК «Мать и дитя» государственные и областные награды.