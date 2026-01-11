Медицинский бум: кто придет на смену легендарным хирургам и спасет наши сердца

Академик РАН, известный кардиохирург Лео Бокерия высказал мнение о текущей ситуации с подготовкой медицинских кадров в России. Об этом сообщает ТАСС .

По словам Бокерии, в стране ведется активная многоуровневая подготовка специалистов в различных центрах, что позволяет им знакомиться с разными практиками. Он отметил, что профессия врача, и в особенности кардиохирурга, становится все более привлекательной для студентов. Ключевым фактором, по его мнению, является возможность видеть благодарный результат своего труда, когда пациент в тяжелом состоянии после лечения выписывается здоровым.

Академик также обратил внимание на возросший интерес общества к вопросам здоровья, выражающийся в том, что пациенты самостоятельно изучают специализированную медицинскую литературу. Он выразил уверенность, что Россия не останется без врачей, а рост доступной информации будет способствовать формированию более грамотного в медицинском отношении населения.

