Медицинское чудо: врачи выходили младенца весом менее килограмма

В Новоуренгойской больнице произошло настоящее медицинское чудо — врачи подарили жизнь и здоровье младенцу, родившемуся с экстремально низкой массой тела. Об этом со ссылкой на официальные источники пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Мальчик, вес которого при рождении составлял всего 960 граммов, почти три месяца находился под постоянным наблюдением специалистов. Первый, и самый критичный этап выхаживания прошел в отделении реанимации, где жизненно важные функции маленького организма полностью замещала интенсивная терапия.

Ямальским врачам пришлось искусственно поддерживать дыхание малыша, кровообращение и питание, которое вводилось внутривенно. После стабилизации состояния ребенка перевели в отделение патологии новорожденных, где продолжалась кропотливая работа по его укреплению.

Результат усилий врачей и естественных сил организма превзошел все ожидания — к моменту выписки окрепший малыш весил уже 3300 граммов, а его рост составил 52 см. После контрольных проверок и получения всех необходимых рекомендаций родителей мальчик был выписан домой, чтобы начать полноценную жизнь.

