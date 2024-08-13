Медработник из Ивановской области приобрела собственную квартиру в Подмосковье

Фельдшер скорой медицинской помощи из Ивановской области приняла участие в региональной программе «Социальная ипотека», благодаря чему смогла купить однокомнатную квартиру на территории подмосковного Фрязино. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Наталья Литовченко работает на щелковской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Женщина переехала в Подмосковье шесть лет назад, а ее общий медицинский стаж превышает уже пятнадцать лет.

«Когда я росла, к моей бабушке часто приходил фельдшер и делал уколы. Мне тоже захотелось помогать людям. Сейчас в моей работе очень радует, когда люди отвечают улыбкой, добрыми словами», — делится она.

Отмечается, что в Щелкове Наталья с дочкой жили в съемной квартире. Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для нее приятным сюрпризом. Собственное жилье медик выбрала во Фрязино. Женщина рассказала, что в их однокомнатной квартире полным ходом идет ремонт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье активно участвует в оказании помощи жителям Курской области.