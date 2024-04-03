Медсестра из Люберец купила квартиру в новостройке благодаря «Социальной ипотеке»

Программа «Социальная ипотека» помогла медсестре из городского округа Люберцы купить свое жилье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Динара Юсипова работает в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства». Стаж обладательницы сертификата подходит к 15 годам. Она признается, что опыт очень помогает ей. Она рассказала, что работает в тяжелом отделении — в реанимации новорожденных детей. Все малыши лежат на ЭВЛ. Манипуляции проводят каждые три часа, следят за состоянием малышей. Это очень серьезная ответственность.

По словам Юсиповой, она снимает жилье со времен учебы в колледже и уже устала скитаться. О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье она узнала от коллег. Она рассказала, что взяла себе студию в новостройке. Ремонт будет сделан сразу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказать поддержку каждой семье, пострадавшей в результате теракта в Крокусе.