Медсестра из Москвы проведет 8 лет в колонии за фейки о российской армии

Медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова осудили за распространение ложной информации о ВС России. Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы, сообщило РИА Новости.

Журналистам рассказали о приговоре медсестре в Дорогомиловском суде Москвы. Недавно там рассмотрели дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

В ходе заседания суд признал виновной медсестру в распространении фейков об армии России в социальных сетях. Согласно приговору, женщина проведет восемь лет в колонии общего режима. Три года ей нельзя будет пользоваться интернетом, а также заниматься любой деятельностью, где требуется выход в сеть.

Ранее сообщалось, что Басманным судом Москвы за фейки был осужден блогер Александр Шпак.