Медсестра из Подольска переехала в собственную «трешку» благодаря «Социальной ипотеке»

Медицинская сестра из городского округа Подольск смогла приобрести трехкомнатную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что Надежда Петрова работает в ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница», а ее стаж превышает 15 лет. Обладательница сертификата признается, что считает медицину своим призванием.

Примечательно, что уже в старших классах школы она планировала посвятить себя заботе о здоровье людей. В работе ей сразу пришлось по душе все — от процедурного кабинета до непосредственно общения с пациентами.

Среди знакомых Надежды есть несколько врачей, которые решили свои жилищные проблемы благодаря «Социальной ипотеке». Когда медсестра узнала, что региональная программа распространяется и на средних медицинских работников, она сразу собрала и подала необходимые документы.

«Без поддержки, я бы никогда не смогла приобрести себе жилье. У меня подрастают сын и дочка, поэтому взяли трехкомнатную на «вторичке». У каждого ребенка должна быть своя комната. Мы уже переехали. Сейчас живем и одновременно делаем ремонт — обновляем полы, потолки, меняем обои», — рассказала женщина.

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