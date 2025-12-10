Медсестра в роддоме стала шить для новорожденных юбилейные костюмы

В Ноябрьске выписку новорожденного из Перинатального центра превратили в яркий семейный праздник с национальным колоритом. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , инициатором необычной традиции стала младшая медсестра центра Елена Артамонова, которая в честь юбилея Ямала своими руками сшила четыре полных комплекта национальных костюмов для малышей.

Каждый набор включает традиционную шубу, шапочку, варежки и сапожки, сшитые из мягких, теплых тканей с элементами искусственного меха. Выкройки из деликатных тканей быстро покорили рожениц.

Первым обладателем эксклюзивного наряда стал новорожденный Лева, который с достоинством «пронес» ямальскую эстетику на своей первой в жизни торжественной церемонии — встрече с отцом. Родители малыша, Ольга и Роман, отмечают, что такой трогательный и личный подход со стороны медучреждения сделал важный день по-настоящему незабываемым.

Примечательно, что костюмы шьются не по индивидуальным меркам, а по стандартным лекалам, но благодаря тщательной ручной работе выглядят как фабричные и отлично садятся на малышей.

В перинатальном центре уже заверили, что проект будет продолжен: в коллекции медсестер-мастериц готовы тематические наборы для выписки на Новый год и День России, а также идет разработка следующих сюрпризов.

