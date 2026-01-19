Медузы-убийцы и грязные волны: темная сторона отдыха во Вьетнаме, о которой не расскажут

Эксперты туристического рынка обращают внимание на климатические особенности популярных курортов Вьетнама, которые не всегда очевидны при стандартном бронировании тура. Об этом сообщили эксперт «Турпрома», сообщает ЮФ.

Курорт Нячанг имеет ярко выраженный сезон дождей, который длится с октября по декабрь. В этот период на побережье фиксируются сильные волны и может появляться мусор.

Муйне позиционируется как центр для серфинга благодаря постоянным ветрам и волнам, что делает его менее подходящим для спокойного пляжного отдыха. Здесь также отмечается проблема с чистотой побережья.

В Дананге лучшим пляжем считается My Khe, однако с сентября по декабрь погода часто бывает дождливой. Этот сезон также характеризуется сильным волнением моря и появлением медуз.

Специалисты рекомендуют туристам тщательно изучать сезонность конкретного региона и отзывы об отелях при планировании поездки во Вьетнам.

