Медведь Гром из Донбасса полностью адаптировался к жизни в Московском зоопарке

Бурый медведь по кличке Гром, которого вывезли из Донбасса в 2022 году, успешно адаптировался к жизни в Московском зоопарке и уже во второй раз впал в полноценную зимнюю спячку. Его пробуждение ожидается с наступлением весны.

Спасенный в Донбассе бурый медведь Гром, ныне обитающий в Московском зоопарке, благополучно переживает вторую в своей жизни естественную зимнюю спячку. Об этом РИА Новости рассказала генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, животное прибыло в Москву в конце 2022 года. До этого Гром содержался на территории пивного завода и, как предполагалось, никогда не впадал в сезонный сон, характерный для бурых медведей в дикой природе.

После эвакуации медведя разместили в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где ему обеспечили спокойные условия и постоянный уход специалистов. Именно там Гром впервые за свою жизнь смог уйти в зимнюю спячку, что стало важным этапом его восстановления.

Осенью 2024 года медведя перевели на основную территорию столичного зоопарка. В текущем сезоне он вновь впал в спячку, которая проходит без осложнений. По словам Акуловой, такое поведение говорит о том, что животное полностью адаптировалось как физически, так и психологически к новым условиям содержания.

В зоопарке уточнили, что пробуждение Грома ожидается одновременно с другими медведями — с приходом устойчивого весеннего тепла.

