Медведь пришел к людям в столовую: неожиданный завтрак на Камчатке

На Камчатке медведь решил позавтракать вместе с людьми и заявился к ним в столовую. Он даже проявил вежливость, постучав в окно, сообщил телеграм-канал Baza.

Необычного гостя заметили на одной из баз отдыха Камчатки. В то время, как отдыхающие собирались на завтрак, медведь захотел разделить с ними трапезу, однако его попытка не увенчалась успехом, поскольку его не пустили.

Жители поселка Малки не испытали страха перед таким визитом. Напротив, они весело отреагировали на появление нежданного гостя, запечатлев его на камеры.

Ранее сообщалось, что в центральной части России прогнозируется всплеск популяции комаров и активизация агрессивных медведей, что обусловлено недавними апрельскими снегопадами.