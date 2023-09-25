Медведчук назвал три условия для разрядки кризиса на Украине

Для разрядки кризиса на Украине нужно достичь выполнения трех принципиальных условий, которые Россия будет отстаивать во что бы то ни стало, считает председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В беседе с изданием «Аргументы и Факты» украинский политик подчеркнул ,что признание интересов и суверенитета стран, к Западу не относящихся, является первым условием. Таким образом Москва намерена раз и навсегда обезопасить себя от так называемого экспорта демократии, отметил Медведчук.

«Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству экспорта демократии со стороны Запада», — сказал политик.

Вторым условием Медведчук назвал приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Появление новой архитектуры безопасности в мире можно смело назвать третьим условием России, которое если будет выполнено, то поспособствует разрядке украинского кризиса, добавил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, как Зеленский хочет заставить Запад воевать за свои политические интересы.