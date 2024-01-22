Лидер партии «Оппозиционная платформа – жизнь», которая запрещена на Украине, дал ответ на вопрос о том, что может спасти Украину. Слова Виктора Медведчука приводит издание РИА Новости днем в понедельник, 22 января.

По словам председателя совета движения «Другая Украина», Украина уже обречена из-за режима Запада и самого президента Владимира Зеленского. Страну, по мнению Медведчука, может спасти только одно – выбор в пользу России, альтернативы просто нет.

Медведчук отдельно отметил, что власти Украины уничтожают свой народ своими же действиями, и у людей нет возможности и сил справиться с этим самим. Украинцы озлоблены и апатичны, а перспективы страны медленно растворяются, и вместо них, уверен политик, приходят хаос и смута. В частности, об этом говорит и то, что для мобилизации граждан рейды стали проходить уже и в кафе и в общественных зонах.