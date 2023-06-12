Медведев назвал Майдан в Киеве будущей площадью России

Зампред Совета безопасности Медведев поздравил всех россиян и украинцев с Днем России и назвал площадь Незалежности в Киеве (Майдан) будущей территорией России.

В соцсетях он написал краткое поздравление в главным российским праздником, прикрепив фотоколлаж, на котором площадь Незалежности, а на ней в центре напротив гостиницы Украина на флагштоке развивается российский триколор.

«Майдан незалежності. Скоро - площадь России», - написал Медведев в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России.