Заместитель главы Совета Безопасности РФ выдвинул предположение о связи Киева с покушением на экс-президента США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Дмитрий Медведев предположил, что 58-летний Райан Уэсли Рут (подозреваемый в покушении на Дональда Трампа) мог быть нанят киевским режимом. Он подчеркнул, что Рут ранее занимался вербовкой наемников для армии Украины.

Американца Райана Уэсли Рута в СМИ назвали подозреваемым по делу о новой попытке покушения экс-президента США. Информация об этом стала известна вечером в воскресенье, 15 сентября. Стрелка задержали. А Трамп уведомил общественность о своем состоянии. По словам политика, он полностью здоров и находится в безопасности.

Ранее Медведев сообщил, почему Россия до сих пор не использовала ядерное оружие.