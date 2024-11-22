Медведев посетил «Уралвагонзавод» и вручил орден его коллективу

Коллектив предприятия «Уралвагонзавод» получил орден «За доблестный труд», вручение награды провел Дмитрий Медведев во время своего посещения предприятия. Видео с этой церемонией было выложено на странице соцсети «Вконтакте» на странице политика.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ прибыл на «Уралвагонзавод» и принял участие в совещании его руководства. Он прикрепил к знамени предприятия орден «За доблестный труд».

«Это на самом деле настоящий, по сути, боевой такой труд, когда люди нон-стоп, 24 часа в сутки работают. Работают здесь, работают практически на передовой», — указал он.

Экс-президент добавил, что сотрудники завода очень многое делают для России. Он также поблагодарил всех тех, кто вносит свой вклад в общее дело.

Ранее Медведев заявил, что Россия вправе ответить ядерными ударами в ответ на атаки ракетами западного производства. При этом такие удары могут быть нанесены как по Киеву, так и по объектам НАТО.