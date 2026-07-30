Медведев признал войну за айтишников: оборонка и бизнес переманивают кадры деньгами

Оборонные заводы и гражданские компании вступили в кадровую дуэль за программистов, и, по словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, эта битва становится слишком горячей — специалистов перекупают зарплатами, что бьет по себестоимости военной продукции, которая в итоге отправляется на передовую. Об этом сообщает Lenta.ru.

На встрече с участниками молодежного форума «Гвардейск» Медведев честно признал: конкуренция за IT-кадры между гражданским и оборонным секторами «довольно жесткая». Предприятия, по его словам, активно переманивают друг у друга специалистов, предлагая более высокие оклады.

И хотя это естественный рыночный процесс, зампред Совбеза указал на негативный побочный эффект: раздутая зарплатами себестоимость в итоге ложится на плечи оборонных заказов, а значит, и на стоимость техники и вооружений, которые поступают в зону СВО. Он признал, что такая ситуация «не очень хорошо» сказывается на конечной цене продукции, но отметил, что другого выхода пока нет — кадры нужны везде.

Отвечая на предложение одного из участников форума создать специальный механизм привлечения программистов именно в оборонку, Медведев не дал конкретных обещаний, но подчеркнул: страна переживает экстремальный период, когда испытывают на прочность все сферы — от экономики до кибербезопасности.

Он заявил, что жить сегодня приходится в чрезвычайно сложное время, и каждый сектор должен искать свои пути решения кадрового голода. В частности, можно было бы усилить целевую подготовку или предлагать отсрочки и льготы айтишникам, выбирающим оборонную отрасль, но пока это остается лишь предметом обсуждения.

Ранее правительство изменило правила оформления загранпаспортов.