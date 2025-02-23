Конфликт с неонацизмом ещё не окончен, но его завершение уже близко, и противник будет повержен. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, в своем аккаунте в социальных сетях.

По его мнению, возмездие для потомков фашистов произойдёт не в новом Нюрнберге, а на поле сражения. Медведев считает, что это более надёжно, сурово и справедливо, и противники России осознают это, уверен политик.

«В рядах врага царят ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса. Мы должны сделать невозможным реванш нацизма на планете. Каленым железом выжечь его корни. Сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям на Земле», — написал Медведев.

Основная цель, по мнению заместителя председателя Совета безопасности, — сохранить Россию и обеспечить ее процветание ради благополучия детей и внуков, а также ради великого будущего нашей страны.

Ранее Медведев рассказал, что предпримет Зеленский на фоне переговоров РФ и США.