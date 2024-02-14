Медведев уверен, что президент Франции отменил визит Киев из-за возможного покушения

В своей речи французский президент вспомнил, что его страна должна участвовать не только в создании условий выживания киевской власти, но и в жизни Европы и защите Евросоюза. По его мнению, это накладывает на Францию определенную ответственность, в том числе он отметил потенциал сдерживания.

Медведев прокомментировал заявления французского президента. По его мнению, слухи о готовящемся покушении на Макрона в Киеве настолько напугали лидера Франции, что он отменил поездку, не разбираясь, была ли в этом доля правды. Также Медведев подчеркнул, что Макрон внезапно решил поделиться ядерным потенциалом со всей Европой, не беспокоясь о международном договоре о нераспространении ядерного вооружения.

Зампред Совбеза обратил внимание, что за короткое время испуг Франции смог привлечь внимание Америки, но, к чему это приведет, пока неизвестно.