Медведев вручил мэру Москвы Собянину премию «Юрист года»
Фото: [© РИА Новости / Михаил Воскресенский]
Как сообщает РИА Новости, указанная награда вручена столичному градоначальнику за защиту трудовых прав заместителем главы Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Церемония вручения премии Юрист года в рамках награждения Высшей юридической премией прошла в субботу, 2 декабря, в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
«Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в защиту социальных и трудовых прав"», сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил войной любителям вмешиваться во внутренние дела России.