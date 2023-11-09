Медведев выразил восхищение российским оборонно-промышленным комплексом

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, Дмитрий Медведев, заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) достиг невиданных уровней возможностей с момента окончания Великой Отечественной войны.

Об этом пишет РИА Новости. В ходе своего выступления, Медведев подчеркнул намерение России продолжать укреплять и модернизировать свои вооруженные силы.

Медведев подчеркнул важность сохранения и развития оборонно-промышленного комплекса страны, который играет критическую роль в обеспечении национальной безопасности.

Россия последовательно модернизирует свое вооружение и вкладывает значительные ресурсы в разработку новых военных технологий. Модернизация включает в себя создание новых типов вооружения, внедрение беспилотных систем, кибербезопасность и другие аспекты военной техники и технологий.