Медведев высказал мнение о причине начала СВО
Медведев: СВО стала отдаленным последствием распада СССР
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События, по причине которых России пришлось начать СВО, являлись отдаленным последствием распада СССР. Как сообщил ТАСС, об этом сказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с состоящими в партии женщинами в преддверии 8 марта.
«Что скрывать: то, что мы с вами получили, и то, из-за чего началась специальная военная операция, в конечном счете - это последствие распада Советского Союза», — выразил свое видение ситуации политик.
Ранее Медведев рассказал, когда, по его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет с политической карты. Зампред Совбеза России даже назвал конкретную дату, после которой француз уйдет в небытие.