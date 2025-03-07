Медведев высказал мнение о причине начала СВО

События, по причине которых России пришлось начать СВО, являлись отдаленным последствием распада СССР. Как сообщил ТАСС, об этом сказал зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с состоящими в партии женщинами в преддверии 8 марта.