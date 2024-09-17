Медведев заявил о дефиците учителей математики в школах

В российских школах не хватает учителей математики и естественно-научных предметов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, из-за нехватки кадров снижается уровень подготовки выпускников.

Как сообщает РИА Новости, Медведев поднял проблему дефицита школьных преподавателей в ходе заседания Совета по науке и образованию. Он заявил, что в связи с нехваткой квалифицированных кадров в школах сокращается число классов с углубленным изучением математики.

Медведев подчеркнул, что уровень преподавания технических предметов должен соответствовать современным запросам, так как страна нуждается в специалистах для разработки новых технологий.

Политик обратился к профильным ведомствам с просьбой заняться решением проблемы.

Ранее сообщалось о том, что диагностику школьников по информатике проведут в Подмосковье.