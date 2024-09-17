Медведев заявил о дефиците учителей математики в школах
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В российских школах не хватает учителей математики и естественно-научных предметов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, из-за нехватки кадров снижается уровень подготовки выпускников.
Как сообщает РИА Новости, Медведев поднял проблему дефицита школьных преподавателей в ходе заседания Совета по науке и образованию. Он заявил, что в связи с нехваткой квалифицированных кадров в школах сокращается число классов с углубленным изучением математики.
Медведев подчеркнул, что уровень преподавания технических предметов должен соответствовать современным запросам, так как страна нуждается в специалистах для разработки новых технологий.
Политик обратился к профильным ведомствам с просьбой заняться решением проблемы.
Ранее сообщалось о том, что диагностику школьников по информатике проведут в Подмосковье.