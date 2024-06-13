Медвежат-тройняшек из Сургута увезли на реабилитацию в Тверскую область

В России стало на трех спасенных медвежат больше. Все благодаря активной слаженной работе региональных департаментов, волонтеров и других неравнодушных людей. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Медвежат из Югры успешно доставили в аэропорт Внуково в Москве 21 мая, а уже на следующий день отправили на реабилитацию в центр спасения в д. Бубоницы Тверской области. Это единственный в России крупный центр, где косолапым сиротам помогают выжить и после выпускают обратно в дикие условия. Сейчас три медвежонка, Тром, Аган и Ляма, хорошо питаются и знакомятся с собратьями центра из Новосибирской, Псковской и Смоленской областей.

В миссии по спасению медвежат участвовал департамент недропользования и природных ресурсов Югры и местная ветеринарная служба. Также большое содействие оказали аэропорты Внуково и Сургут, огромный вклад внесли неравнодушные люди. Общими усилиями удалось профинансировать и организовать практически все.

Сейчас мишки восстанавливаются и привыкают к новой атмосфере, они здоровы и бодры, хотя ведут себя с опаской.

«Медвежат из Сургута мы назвали Тром, Аган и Ляма. Это в честь рек Ханты-Мансийского автономного округа – родины косолапых: Тром – река Тромъёган, протекающая по территории Сургутского района, Аган – приток Тромъёгана, а Ляма – это правый приток Оби Лямин», – рассказывает «медвежья мама», специалист центра Екатерина Пажетнова.

В тверском центре отметили, что проявление осторожности со стороны мишек — хороший показатель. Это качество говорит об обостренных инстинктах, которые помогут им при самостоятельной жизни в лесах. Пока за косолапыми и их адаптацией продолжают наблюдение.

Отметим, что центру спасения медвежат-сирот в Тверской области 29 лет. Благодаря его работе в России были спасены медведи, более 306 особей было выпущено на волю.

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