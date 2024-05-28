Россиян предостерегли от контакта с ежиками в лесу и на дачах

При выходе в лес нужно помнить о вероятности встречи с дикими животными. Стоит опасаться не только волков, лис и медведей, но и кажущихся безобидными ежиков. Об этом RuNews24 рассказал старший инженер-таксатор Самарского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Петр Полей.

Животные по весне выходят к людям не из любопытства, а после зимней бескормицы. Чаще они появляются на дачных участках, так как на них присутствует обилие разных запахов мусора или еды. Часто к людям выходят и ежики, которые лишь кажутся милыми и безобидными. Эксперт предупредил, что трогать и как-то иначе контактировать с дикими ежами нельзя: велик риск подхватить инфекцию.

«Это желтая лихорадка, сальмонеллез, лептоспироз, стригущий лишай. И заразиться можно не только от укуса, но даже от иголок. А сколько в иголках таится других богатств – клещи и блохи. Точно не несите ежика в дом – он потенциальная угроза для ваших домашних животных», — предупредил специалист.

Такая же история с лисами, которые легко попадаются на глаза в лесу. Попытка покормить их может обернуться печально: лисы часто выступают переносчиками бешенства. Если стадия уже тяжелая, то рыжая может сразу броситься в атаку.

Если дикие звери заходят на участок и долго не уходят, это повод звонить в МЧС или местную администрацию.

Ранее сообщалось, что мухи жужжалы активизировались в Подмосковье.