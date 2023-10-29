Механизм ухода от проблем: возьмется ли певица МакSим за бутылку снова

Певица МакSим в интервью Надежде Стрелец рассказала, как начиналась и развивалась ее алкогольная зависимость. Одной из причин стала длинная череда стрессов.

По словам артистки, сначала ее ранили близкие люди — после борьбы с COVID-19 и выхода из комы она узнала, что родственники пытались оформить опеку над ее детьми, дабы завладеть имуществом звезды. В дальнейшем ситуация усугублялась уже токсичными отношениями — из-за них Марина Абросимова регулярно пропускала по стакану вина.

Откуда ноги растут

Артур Вафин, психолог и автор Telegram-канала «Психолог Артур Вафин», рассказал нам о вероятных истоках проблемы, и существует ли риск того, что МакSим снова возьмется за бутылку.

«Певицу МакSим следует поблагодарить за смелость и за то, что смогла рассказать обществу о своей беде. Возможно, кому-то это поможет решить собственные проблемы. Говоря же о возвращении к бутылке, следует понимать, что эти рассуждения должны быть направлены на благо человека, а не наоборот», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае с Абросимовой, считает специалист, проблема частично связана с ее желанием стать матерью-одиночкой. Ей нужен был ребенок, а любой мужчина рассматривался как «производитель» биологического продукта. Это потребительское отношение обернулось аналогичным отношением к самой Максим.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Возможен ли рецидив

Как говорит певица, только приход ко дну помог ей понять, что надо что-то делать. Кодировки не помогли, хотя могли бы, но помогла сильная встряска. Однако может ли еще более сильная встряска вернуть спиртное в жизнь Максим? Может, уверен психолог, но при определенных условиях.

«Сильный стресс способен вернуть человека в мир зависимости, как и отсутствие щита. Щит — это психотехника против одной конкретной проблемы. Это и защита, и стратегии преодоления стресса, скуки или негативных эмоций. Если щита нет, то человек может вернуться к знакомому механизму ухода от проблем», — предупредил Вафин.

Кроме того, алкоголика, бывшего или нет, напомнил собеседник, надо поддерживать: словом, объятиями, любовью и теплотой.

«Коллеги, друзья, близкие и знакомые могут быть змеями-искусителями. Находясь в окружении людей, которые регулярно пьют или поощряют употребление алкоголя, бывшему алкоголику будет сложно оставаться трезвым», — подчеркнул специалист.

По его мнению, рецидив — не признак неудачи, а, скорее, возможность возобновить обязательства и обратиться за помощью и поддержкой.

Ранее скандальный шоумен заявил, что готов вылечить алкоголизм МакSim «проверенным способом».