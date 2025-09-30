Мексиканец в Подмосковье: необычного борца с осенней хандрой заметили в Балашихе

Житель Балашихи применил нетривиальный метод борьбы с осенней меланхолией, выйдя на улицы города в полном мексиканском обмундировании: сомбреро, ярком пончо и с маракасами. Реакция жителей была неоднозначной, но необычного персонажа быстро окрестили борцом с осенней хандрой, пишет REGIONS.

Очевидцы в соцсетях признавались, что растерялись, не зная, как реагировать на столь эпатажную личность — поддержать веселье или отойти в сторону из соображений безопасности. Однако яркий костюм на фоне пасмурной погоды вызвал все-таки больше положительных реакций.

Психолог Марина Гринвальд рассказала, что есть четкие критерии, позволяющие отличить безобидного весельчака от человека, представляющего потенциальную угрозу. По ее словам, ключевыми маркерами психического нездоровья являются неопрятный внешний вид и откровенно провокационное, агрессивное поведение, направленное на конфликт.

«Такие люди обычно провоцируют толпу на ответные действия. От них нужно держаться подальше. С другими же яркими и эмоциональными личностями всегда радостно провести время. Зачастую уличные музыканты и артисты к завершению сезона выбирают наиболее эпатажные наряды и образы, чтобы максимально продуктивно закончить год», — рассказала REGIONS Гринвальд.

Данный случай, по мнению психолога, является наглядным примером эффективной профилактики осенней хандры. По ее словам, это работающий способ поднять настроение себе и окружающим. Желание вызвать улыбку у людей и получить обратную эмоциональную отдачу психолог назвала здоровой и продуктивной тактикой противостояния унынию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завирусился танцевальный челлендж под Газманова.