В Подмосковье стартовал новый народный флешмоб под Газманова

В Ногинске Московской области зародился новый вирусный тренд, который стер границы между артистом и зрителем. Местные жители массово начали танцевать под хиты Олега Газманова, создавая видеоролики и запустив масштабный флешмоб, сообщает издание REGIONS.

Идея за считаные дни получила мощнейший отклик, превратившись в общегородское движение. Его главный принцип — отсутствие любых ограничений. Участники челленджа выкладывают свои видео в соцсети, не задумываясь о художественном уровне или хореографическом мастерстве.

Ключевой ингредиент успеха — искренность и энергия, а также движения под хиты Олега Газманова.

Флешмоб быстро перерос в неформальное соревнование: участники теперь не просто повторяют знаменитые движения артиста, но и стремятся создать самую оригинальную версию танца.

Ранее сообщалось, что танцоры из Подмосковья уверенно приняли вызов от Олега Газманова и сделали танцы с его знаменитым полуприсядом.