Мексиканские врачи извлекли из ребенка более ста длинных червей

Мексиканские врачи приняли в больнице 7-летнего ребенка, из которого пришлось экстренно извлекать паразитов. Об этом сообщила газета La Republica.

Семилетнего ребенка доставили в больницу из очень бедного района. У маленького пациента несколько дней наблюдались рвота и боли в животе. В ходе исследования было обнаружено, что мальчик страдает от паразитов, которых взялись экстренно извлекать. Всего из организма ребенка изъяли 142 червя. Их длина варьировалась от 10 до 27 сантиметров.

Ребенок поправился, а представитель этой больницы Абелина Гомес призвала местных жителей уделять особое внимание гигиене, поскольку, по ее словам, от паразитов страдают именно в кварталах, отличающихся крайней нищетой.

Ранее врач-инфекционист Мескина предостерегла любителей суши и роллов. По ее утверждению, ряд рыб может быть заражен паразитами, которые вместе с ней попадают в организм человека. Вдобавок, употребление в пищу некачественной продукции может привести к всем видам кишечных инфекций, стафилококку, гепатиту А, ботулизму.