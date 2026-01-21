Мем на колесах: легендарная «пятерка» со Ждуном вернулась в Балашиху

В Балашихе снова заметили уникальный автомобиль, который стал частью городского фольклора. Как пишет REGIONS , старая малиновая ВАЗ-2105, переделанная в пикап, продолжает ездить по городу с необычным пассажиром — большим плюшевым Ждуном, закрепленным на кузове.

На этот раз мемный дуэт был замечен возле одного из супермаркетов в микрорайоне Авиаторов, о чем сообщил телеграм-канал «В Балашихе|Все новости». Фотография моментально разошлась по соцсетям, вызвав новую волну обсуждений среди местных жителей. Многие видят в Ждуне не просто забавную игрушку, а своеобразный символ времени, отражающий общее настроение ожидания — сначала праздников, а теперь и весны. Этот образ стал настолько узнаваемым, что перемещения малиновой «Лады» с плюшевым спутником активно отслеживаются в городских пабликах.

«Мы снова немного Ждуны. В конце года ждали праздника, теперь ждем весны. И все же надо жить здесь и сейчас», — пишут подписчики.

Отметим, что в 2026 году исполняется десять лет с момента появления этого персонажа. Скульптуру, изображающую странное гибридное существо, создала голландская художница Маргрит ван Бреворт в 2016 году для конкурса. Первоначально она символизировала терпеливое ожидание пациентов в больничных очередях. Однако настоящую всенародную любовь Ждун обрел именно в России. Культурологи отмечают, что здесь он переосмыслен: его воспринимают не как пассивного ожидающего, а как символ глубокого, философского и даже оптимистичного терпения, способности спокойно ждать лучшего.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи назвали Ждуна новым символом уходящего 2025 года.