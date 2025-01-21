Мемкоины Трампов сравнили с финансовой пирамидой

Мемкоины четы Трампов можно считать финансовой пирамидой, но без преступного умысла. Об этом эксперт в области финансов Игорь Балынин заявил в беседе с «Газетой.Ru» .

Мемкоины, созданные президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп имеют сходство с финансовой пирамидой. Хотя сама валюта не имеет фундаментальной ценности, участники схемы все равно в теории могут заработать.

«Но, в отличие от создателей финансовых пирамид, Дональд и Мелания Трамп не преследуют преступного умысла. Это шуточные криптовалюты. Именно так к ним и нужно относиться», — отметил экономист.

Специалист не рекомендовал россиянам вкладываться в мемкоины, ведь на них способны заработать лишь единичные инвесторы, привыкшие тратить нервы и огромные вложения. При этом риск потери средств на мемкоинах составляет не меньше 80%.

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