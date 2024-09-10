Мемориальную доску в память об участнике СВО открыли на фасаде гимназии в Балашихе

В Балашихе открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации Владимире Алексашине, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Боец служил в добровольческом отряде «Барс». В мае 2022 года он погиб при выполнении воинского долга. Владимира Алексашина посмертно наградили медалью «За Отвагу». У мужчины остались сын, брат и сестра.

Открытие мемориальной доски — это только первый шаг в увековечении памяти бойца, подчеркнул глава городского округа Сергей Юров. Он выразил уверенность, что историю жизни Владимира Алексашина обязательно будут рассказывать посетителям школьного музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне появился реабилитационный центр для участников СВО.