Менее двухсот муниципальных унитарных предприятий остались в Московской области

«Эту работу мы ведем на территории Московской области с 2015 года совместно Минмособлимуществом совместно с Комитетом по конкурентной политике, ФАС по Московской области и органами местного самоуправления. И наш регион по количеству сокращенных унитарных предприятий на протяжении нескольких лет является лидером среди российских регионов», — рассказала глава министерства Наталья Адигамова.