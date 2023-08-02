Менее двухсот муниципальных унитарных предприятий остались в Московской области
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В Подмосковье остались почти 190 муниципальных унитарных предприятий благодаря их сокращению на территории региона, сообщили в областном Минимуществе. Планируется, что к 2025 году число предприятий, ведущих деятельность в сфере естественных монополий, составит до 56.
«Эту работу мы ведем на территории Московской области с 2015 года совместно Минмособлимуществом совместно с Комитетом по конкурентной политике, ФАС по Московской области и органами местного самоуправления. И наш регион по количеству сокращенных унитарных предприятий на протяжении нескольких лет является лидером среди российских регионов», — рассказала глава министерства Наталья Адигамова.
По словам министра, через пару лет в регионе в форме МУП останутся только предприятия сферы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Их сменят представители малого и среднего бизнеса.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что создавать условия для бизнеса — прямая задача глав муниципалитетов Подмосковья.