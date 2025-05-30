Washington Post назвал Вароли русским агентом за экспертные оценки, а после выступлений на российском ТВ в 2017 году жизнь журналиста в США превратилась в кошмар. По его словам, за освещение правды о России и ее поддержку его травили в СМИ. Также из-за истории и действия определенных лиц Вароли разорился как бизнесмен, а вдобавок ко всему боролся за детей, которых пытались отобрать.

После публикаций, по словам журналиста, клиенты разорвали контракты с его PR-агентством, коллеги отвернулись. В 2022 году соцслужбы обвинили его в жестоком обращении с детьми при том, что у Вароли взрослый сын-спортсмен.

Потеряв практически все, Вароли бежал в Россию. Здесь, по его признанию, более искренние и открытие люди, качественные продукты и богатая интересная культура. В США все изменилось: там царит атмосфера страха и лицемерия.

«Дети уже взрослые, отнять их у меня не могут. Квартиры нет, имущества нет, компании нет. Я свободный человек. Меня осталось только убить. Хотел бы остаться в России, пока мне дали разрешение на жизнь здесь на два года. Планов не строю, сложно сказать, что будет завтра. Мне грустно из-за того, что происходит в Америке. Наверное, я бы хотел, чтобы моя страна была другая, но США — это все же моя родина», — заключил американец.

Ранее американский журналист рассказал, как попал под обстрел ВСУ в Донбассе и выжил.